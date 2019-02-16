بالصور.. تركيب مستشفى ميداني في ميدان الشهداء استعدادًا لاحتفالات ذكرى الثورة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 فبراير 2019, 03:37 مساء
أعمال تركيب المستشفى الميداني بميدان الشهداء في طرابلس. (صورة من الإسعاف والطوارئ)

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ، تركيب وتجهيز مستشفى ميداني متكامل في ميدان الشهداء، في إطار استعداداته لاحتفالات للذكرى الثامنة لثورة السابع عشر من فبراير.

ونشر جهاز الإسعاف والطوارئ، عددًا من سيارات الإسعاف في الميدان، تحسبًا لأية طوارئ، خلال الاحتفالات التي ستدشن في الميدان.

ومن المقرر أن ينطلق الكرنفال الاستعراضي في الخامسة عصرًا من قصر الخلد العامر مرورا بشارع الاستقلال حتى ميدان الشهداء، ويضم عددًا من اللوحات التي تمثل المكونات الثقافية الليبية وفرق الفنون الشعبية والفرسان الشعبية واستعراض السيارات الكلاسيكية والدراجات النارية وأيضًا الفرق الموسيقية للشرطة والجمرك إلى جانب إيقاد شعلة الاحتفالية ورفع راية العلم الوطني.

وعقد مدير عام جهاز الإسعاف والطوارئ اجتماعه العام مع مُديري إدارات ومكاتب الإسعاف في نطاق بلدية طرابلس للتنسيق ووضع خطة طوارئ لتغطية احتفالات ذكرى ثورة السابع عشر من فبراير.

أعمال تركيب المستشفى الميداني بميدان الشهداء في طرابلس. (صورة من الإسعاف والطوارئ)
أعمال تركيب المستشفى الميداني بميدان الشهداء في طرابلس. (صورة من الإسعاف والطوارئ)
أعمال تركيب المستشفى الميداني بميدان الشهداء في طرابلس. (صورة من الإسعاف والطوارئ)
أعمال تركيب المستشفى الميداني بميدان الشهداء في طرابلس. (صورة من الإسعاف والطوارئ)
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