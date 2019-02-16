طائرات مجهولة تحوم في سماء سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | السبت 16 فبراير 2019, 02:56 مساء

قال مصدر أمني، إن طائرات لا يعرف تبعيتها تحوم منذ صباح اليوم السبت فوق مدينة سرت.


وأضاف المصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن الطائرة تقوم بمراقبة المدينة وضواحيها، مرجحا أن تكون الطائرة تتقصى تحركات بقايا تنظيم «داعش» في المنطقة.

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