سرت تستعد للاحتفال بالذكرى الثامنة لـثورة فبراير

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | السبت 16 فبراير 2019, 03:20 مساء
مواطنون يحتفلون بالذكرى الثامنة لثورة فبراير في سرت. (أرشيفية: الإنترنت)

عمت مظاهر الاحتفال، بالذكرى الثامنة لثورة 17 فبراير شوارع وميادين ومداخل مدينة سرت.

وقال مراسل «بوابة الوسط» بسرت، إنه تم تزيين جزيرة  الزعفران مدخل مدينة سرت الغربي برايات الاستقلال واللافتات التي تعبر عن الاحتفال بالذكرى الثامنة للثورة  فيما علقت مظاهر الزينة ورفعت صور الشهداء، على المقار الحكومية بسرت والشوارع الرئيسية من خلال لجنة متابعة للاحتفالات بالذكرى.

ونشرت الإذاعات المسموعة بسرت والثقافية والمحلية تقارير مطولة عن الاحتفال بالذكرى الثامنة للثورة، فيما يتم الاستعداد لإيقاد الشعلة ومسيرة حافلة للاحتفال.
 من جانبه، قال عميد بلدية سرت مختار خليفة، إن مدينة سرت تنعم بالأمن والأمان بفضل قوة حماية وتأمين سرت ومديرية الأمن والأجهزة الأمنية والبحثية، رغم قلة الإمكانيات وتأخر مرتباتهم مند 13 شهرًا.

وأشار عميد بلدية سرت إلى أن أغلبية وزارات وحكومات الوفاق ستعقد اجتماعاتها فى سرت الأسبوع المقبل، إضافة إلى زيارات الوفود من الرئاسي والوزارات والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، مدينة سرت.

وجدد عميد البلدية مطالبته للمجلس الرئاسي لحكومة بضرورة الإسراع بصرف التعويضات المالية لأصحاب المساكن المدمرة والمتضررة بسرت، مطالبًا الرئاسي بضرورة التدخل ووضع حلول لملف المساكن المدمرة بسرت والتي تحت ركامها جثث تابعة لعناصر «داعش».

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