مؤسسة النفط تعلن إرسال قافلة الوقود السادسة غدًا إلى الجنوب الليبي

إحدى قوافل الوقود المتجهة إلى الجنوب الليبي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، استكمال الاستعدادات لانطلاق قافلة الوقود والغاز السادسة غدًا الأحد إلى الجنوب الليبي.

ومن المقرّر أن تنطلق القافلة المحملة بمختلف أنواع المحروقات، من مستودع مصراتة باتجاه مستودع سبها النفطي يوم غد الأحد، بحسب بيان صادر عن المؤسسة الوطنية للنفط، أكد أن المؤسسة وشركة البريقة ملتزمتان بالاستمرار في إرسال المزيد من قوافل الوقود والغاز إلى الجنوب الليبي بشكل دوري وبالأسعار الرسمية.

وأكّدت الشركة أنّها ستقوم بنشر الكميات المنقولة بمجرد انطلاق القافلة، كما أنها ستواصل نشر جداول الكميات المسلمة إلى المحطات الشرعية على صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك بشكل يومي.

وأثنت «البريقة لتسويق النفط»، على مجهودات عمداء البلديات والمجالس الاجتماعية، وكذلك على كل الجهود المبذولة من قبل مسؤولي ومستخدمي مستودع مصراتة ومسؤولي وسائقي جمعية النقل بالإضافة إلى آمري المناطق العسكرية الوسطى والجفرة وبراك وسبها والمنسق الأمني لمناطق الجنوب، الذين يقومون بتأمين مسار شاحنات الوقود حتى مستودع سبها النفطي.

من جانبه، قال رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط عماد بن كورة: «لقد طرأ تحسن كبير على عمليات توزيع المحروقات بشكل عام على المواطنين وبمختلف المدن، كما أن مظاهر الازدحام والطوابير اختفت تقريبا في معظم المناطق، ما يدل على الاستفادة من عمليات التوزيع داخل البلاد وقطع الطريق أمام تجار التهريب واستغلالهم لبيع المحروقات وتهريبه للخارج».

وناشد بن كورة، المواطنين في مختلف المناطق وخصوصا الجنوب إلى الإبلاغ عن أي مخالفات ترصد في المحطات، إمّا من خلال إعلام رؤساء البلديات مباشرة أو بإبلاغ مسؤولي المستودع أو عن طريق التواصل مع الصفحة الرسمية لشركة البريقة على موقع «فيسبوك».