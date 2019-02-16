السراج في ألمانيا: مزيد من الإصلاحات الاقتصادية قريبًا

رئيس المجلس الرئاسي خلال لقائه المفوض بسياسة الجوار بالاتحاد الأوروبي. (صورة من الرئاسي)

قال رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، إن خطوات الإصلاح الاقتصادي التي نفذت ستتلوها قريبا خطوات تحتاج إلى شراكة حقيقية مع مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة والمؤسسات المالية والاقتصادية الأخرى.

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جاء ذلك خلال لقاء السراج، مساء الجمعة بمدينة ميونخ الألمانية، المفوض بسياسة الجوار بالاتحاد الأوروبي يوهانس هان، حيث عرض رئيس المجلس الرئاسي نبذة عن ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي من «نتائج إيجابية»، مشيرا إلى أنه يجري متابعة وتقييم البرنامج.

وقدم السراج لمحة عن المستجدات السياسية، والتوتر الحاصل في الجنوب، شارحًا موقف الرئاسي والحكومة، الذي كان «حريصا على إيجاد أرضية مشتركة مع الجميع، حتى تتمكن البلاد من العبور بسلام إلى الانتخابات».

وتناول الاجتماع الذي عقد مساء الجمعة بمدينة ميونخ الألمانية، مستجدات الوضع السياسي والملفين الأمني والاقتصادي إضافة لقضية الهجرة غير الشرعية، وما حدث فيها من تحسن، بحسب البيان الصادر عن المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الذي أكد أن المسؤول الأووربي «اتفق مع رؤية السراج في أن لا يقتصر التعامل مع المشكلة من منظور أمني فقط بل يجب العمل على إيجاد حل شامل يأخذ في الاعتبار كافة أبعاد المشكلة».

وبحسب البيان، فإن هان «أشاد بجهود السراج لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، ونوه بما تحقق من إيجابيات في المسار الاقتصادي من خلال ما اعتمده الرئيس من إصلاحات»، مشيرًا إلى أن «الأولوية الآن لم تعد لملف الهجرة بل للوضعين الاقتصادي والأمني في ليبيا».

من جانبه ثمن السراج، ما يقدمه الاتحاد الأوروبي من دعم لحكومة الوفاق الوطني، معبرًا عن تطلعه إلى علاقة شراكة فاعلة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي.