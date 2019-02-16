«الأرصاد» توضح مناطق سقوط الأمطار خلال الـ48 ساعة القادمة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 فبراير 2019, 11:59 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، سقوط أمطار متفرقة تكون جيدة على الساحل الشرقي وتشمل اليوم بعض مناطق الشمال الغربي.

وقال المركز الوطني للأرصاد، في نشرة خاصة بالأمطار المتوقع سقوطها على بعض مناطق ليبيا خلال 48 ساعة القادمة، إن منطقة الساحل الممتد من طرابلس حتى سرت و ترهونة وبني وليد وأبونجيم، ستشهد سقوط أمطار متفرقة نتوقع أن تكون جيدة على سرت.

وأشار إلى أن مناطق الخليج وبنغازي ومناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي وبعض مناطق الدواخل، تشهد سقوط أمطار متوسطة إلى جيدة قد تصحبها سحب رعدية وسقوط حبات البرد.

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