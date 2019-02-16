حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت (16 فبراير 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن الفرصة ما زالت مهيأة لسقوط أمطار متفرقة تكون جيدة على الساحل الشرقي، مشيرًا إلى أن الأمطار تشمل بعض مناطق الشمال الغربي بينما يبقى الطقس مستقرًا على مناطق الوسط والجنوب.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:-

تتكاثر السحب هذا اليوم مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على الساحل الممتد من طرابلس حتى سرت وبعض مناطق الدواخل ونتوقع أن تكون جيدة على سرت.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين ( 13– 18 )مْ ولاتتجاوز (11) مْ على المرتفعات الجبلية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده:-

سقوط أمطار متوسطة إلى جيدة على أغلب المناطق الساحلية والجبل الأخضر، وقد تكون غزيرة أحيانا تصحبها خلايا من السحب الرعدية مع احتمال سقوط حبات البرد.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة بينما تكون متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة يوم الإثنين، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (13–18) مْ ولاتتجاوز (11) مْ على المرتفعات الجبلية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:

السماء صافية إلى قليلة السحب، فيما تكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية فشرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين (16-21)مْ.

الكفرة - السرسر- تازربو

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، فيما تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الإثنين إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين (17- 20) مْ.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على مدن ومناطق ليبيا: