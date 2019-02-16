داخلية الوفاق تشكل خلية أزمة لمتابعة واقعة اختطاف 14 تونسيًا في الزاوية

وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا. (الإنترنت)

وجه وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، بتشيكل خلية أزمة بقيادة مديري الأمن في الزاوية الكبرى وإعلان حالة الطوارئ في المديريات المعنية، لمتابعة واقعة اختطاف 14 تونسيًا خلال توجههم لعملهم في مصفاة الزاوية من قبل مجموعة مسلحة.

وأكدت وزارة الداخلية، في بيان صادر عنها اليوم، أن الوزير باشاغا خول الخلية باتخاذ كافة التدابير العاجلة والاتصالات اللازمة لضمان سلامة المخطوفين والإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط، مطالبًا كافة الأجهزة الأمنية والضبطية بالتعاون مع خلية الأزمة وتقديم لها كافة المعلومات وتسخير كل الإمكانيات لتنفيذ هذه المهمة، وإبلاغه بكافة الإجراءات المتخذة والمستجدات.

وأشارت إلى أن باشاغا كلف مسؤولين بالتواصل مع الجانب التونسي وإطلاعهم أولا بأول على الملابسات والنتائج، مؤكدة أن الوزارة تتابع باهتمام وقلق بالغين هذه الواقعة.

وحذرت وزارة الداخلية من تبعيات هذه الأعمال الخارجة عن القانون والتي تعرض سلامة المدنيين للخطر وتضر بالمصلحة الوطنية لليبيين، مؤكدة حرصها على سلامة جميع الأجانب في ليبيا وأنها لن تسمح بابتزاز دولهم لأغراض شخصية.

ونوهت الوزارة إلى «العلاقات الأخوية الوثيقة بين الشعبين التونسي والليبي وكذلك حرصها على العلاقات المتينة بين الحكومة الليبية والحكومة التونسية، وأنها لن تسمح لهذه الأعمال العبثية بأن تؤثر عليها وستتخذ كافة الوسائل لتدعيمها».