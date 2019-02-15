السراج يطالب برفع الحظر عن الطيران الليبي بالهبوط في المطارات الأوروبية

رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج يطالب خلال لقائه مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية فيدريكا موغريني بـ«رفع الحظر عن الطيران الليبي بالهبوط في المطارات الأوروبية»، وفقًا للمكتب الإعلامي للسراج.