مواطن يهدم مبنى سينما الجمهورية بباب بن غشير ويتسبب في تدمير محطة كهرباء

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 15 فبراير 2019, 08:49 مساء
تدمير محطة كهرباء سينما الجمهورية بباب بن غشير في طرابلس. (الشركة العامة للكهرباء)

قالت الشركة العامة للكهرباء، إن أحد المواطنين «قام صباح اليوم الجمعة بتحطيم مبنى سينما الجمهورية (سابقاً) في منطقة باب بن غشير، حيث تساقط المبنى بالكامل على محطة كهرباء سينما الجمهورية التي تغذي عددًا من المساكن والعمارات في المنطقة» ما أدى إلى «إلى تدمير المحطة بالكامل وانقطاع الكهرباء عن أغلب أحياء باب بن غشير».

واعتبرت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن هذا العمل هو «تحدٍ صارخٍ وتدميرٍ متعمدٍ لمكونات الشبكة الكهربائية»، مشيرة إلى أن فننييها اضطروا «إلى تغيير مصادر التغذية لإرجاع التيار الكهربائي للأحياء المتضررة بالتيار الكهربائي عدا العمارات المجاورة للمحطة».

وناشدت الشركة العامة للكهرباء كافة الجهات الأمنية بضرورة «التحقيق في هذا الأمر المرعب ومعاقبة مرتكبيه الذين تسببوا في انقطاع الكهرباء عن المواطنين وعن الخسائر الجسيمة تكبدتها الشركة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كيف ترى 17 فبراير؟
ليبيا
عدوى الانقسام تصيب حملات مقاطعة السلع
ليبيا
ماذ ا بعد تسلم الجيش لحقل الشرارة؟
ليبيا
في العدد 169: ماذا بعد تسلّم الجيش حقل الشرارة .. والليبيون يحتفلون بالذكرى ...
ليبيا
الحبري لـ«بوابة الوسط»: البعثة الأممية تراوغ في توحيد مصرف ليبيا المركزي
ليبيا
«إل تشابو» في طريقه إلى «سجن الجحيم»
منوعات
بالصور: وفد القيادة العامة يجتمع مع غرفة «عمليات الكرامة» بقاعدة تمنهنت
ليبيا
مصرف الصحارى يستنكر التحفظ على مديره ويؤكد ثقته في القضاء
ليبيا
القبض على قيادي بـ«مجلس شورى المجاهدين» في درنة
ليبيا
«هيومن رايتس»: نازحو تاورغاء لا يستطيعون العودة
ليبيا
الكوني: ما حدث في أوباري كان بجهود الخيرين من أبناء المدينة والمؤسسة العسكرية
ليبيا
معهد «بروكينغز» يطرح نهجًا جديدًا يتضمن دورًا قياديًا لواشنطن لإنهاء أزمة ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الإسراف في أكل البرغر والبيتزا قد يؤدي للوفاة