اتفاق على ربط قواعد المعلومات والبيانات بين الإنتربول والأجهزة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 15 فبراير 2019, 08:26 مساء
السراج يصافح السكرتير العام للانتربول خلال لقائهما في ميونخ. (المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي)

قال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اتفق خلال اجتماع اليوم الجمعة في ميونخ مع سكرتير عام الشرطة الجنائية الدولية (انتربول) يورجن شتوك «على ربط قواعد المعلومات والبيانات بين الإنتربول والأجهزة الليبية المختصة لتتبع العناصر الخارجة على القانون والعمل على الحد من انتشار السلاح ورصد الجماعات الإرهابية».

وأضاف المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» إن اجتماع السراج مع السكرتير العام للإنتربول جرى خلاله مناقشة سبل تطوير التعاون بين الإنتريول والمؤسسات الأمنية الليبية.

وذكر المكتب الإعلامي أيضًا أن الاجتماع جرى خلاله الموافقة على اقتراح السراج «باستضافة مكاتب الإنتربول حول العالم لمجموعات من العاملين الليبيين في مجال مكافحة الجريمة للاطلاع على آليات وأسلوب العمل واكتساب خبرات جديدة».

وأشار إلى أن السكرتير العام للإنتربول يورجن شتوك عبّــر خلال الاجتماع عن شكره وتقديره لما وجده وفد الشرطة الجنائية الدولية من ترحيب ودعم خلال زيارته مؤخرًا إلى ليبيا. لافتًا إلى أن السراج رحب في ختام الاجتماع بالزيارة المرتقبة للسكرتير العام إلى ليبيا خلال الأسابيع القادمة.

ونوه المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إلى أن «مكتب الإنتربول عاد للعمل في ليبيا بشكل طبيعي، وينسق في أداء مهامه مع أجهزة وزارة الداخلية ووزارة العدل، وجارٍ العمل لاستفادة ليبيا من المشاريع التي ينظمها الإنتربول».

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