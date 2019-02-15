وفاة شخص غرقًا نتيجة السيول في الجبل الأخضر

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | الجمعة 15 فبراير 2019, 03:43 مساء
مستشفى الثورة. (أرشيفية: الإنترنت)

توفي شخص غرقًا بمنطقة رأس التراب المحاذية لمدينة شحات، جراء الأمطار الغزيرة التي اجتاحت المنطقة.

وقال مصدر طبي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن المواطن حمزة عبد العالي الجالي (38عامًا)، وصل متوفيًا إلى المستشفى نتيجة غرقه في سيول الأمطار، مضيفًا أن مستشفى قورينا الطبي بشحات والثورة التعليمي المركزي بالبيضاء استقبلا عدد من الحالات أخرى نتيجة للحوادث المرورية.

وكانت مديرية أمن شحات، حذرت سكان البلدة من عدم القيادة بالسرعة نتيجة لسوء الأحوال الجوية التي تمر بها المنطقة.

وتشهد منطقة الجبل الأخضر أمطارًا غزيرة أدت إلى تشكل برك في العديد من الطرق وإغلاقها، إلى جانب غرق بعض المنازل ووقوع ثلاثة حوادث مرورية.

وقال مسؤول الإعلام بمديرية أمن شحات الملازم حسن بوأكريم في تصريح له، إن حوادث سير على الطريق العام جاءت نتيجة لتهور بعض السائقين وتهالك البنية التحتية للبلدة، وعدم وجود علامات دالة على جوانب الطريق.

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