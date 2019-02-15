ماريا ريبيرو: عدم الاستقرار وانعدام الأمن والاقتصاد يزيد ليبيا فقرًا عامًا بعد الآخر

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 15 فبراير 2019, 01:40 مساء
منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا، ماريا ريبيرو. (الإنترنت)

قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا، ماريا ريبيرو، إن خدمات الصحة والتعليم وغير ذلك من الخدمات العامة تدهورت في ليبيا، التي أصبحت «تزداد فقرًا عامًا بعد الآخر».

وعلى الرغم من أن ليبيا تنتج 1.1 مليون برميل من النفط يوميًا، إلا أن «الأزمة طويلة الأمد، وعدم الاستقرار السياسي والصراع وانعدام الأمن والاقتصاد الذي يشوبه الخلل، كل ذلك أدى إلى زيادة الفقر في ليبيا»، بحسب تصريحات للمسؤولة الأممية في مؤتمر صحفي أمس الخميس في نيويورك.

وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن «المواد الغذائية متوفرة في ليبيا ولكن تكلفتها ليست في متناول الكثيرين».

وفيما يتعلق باللجوء والهجرة، قالت ريبيرو إن «ليبيا ما زالت بلد عبور ومقصدًا لمئات آلاف اللاجئين والمهاجرين الذين يتعرضون لخطر الاعتقال التعسفي والاحتجاز في ظروف صعبة للغاية وغالبًا ما يصبحون ضحايا للاعتداءات الجسدية والنفسية».

وشددت على ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي مع الشركاء الوطنيين لضمان توفير المساعدات للمحتاجين في ليبيا.

وأعلنت الأمم المتحدة في وقت سابق من الشهر الجاري إطلاق خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019، التي تتطلب 202 مليون دولار لتوفير الدعم الصحي والحماية والمياه والصرف الصحي والمأوى والدعم التعليمي لأكثر من 550 ألف شخص من المستضعفين.
ونوهت ريبيرو إلى ”أن مستقبل ليبيا في أيادي الليبيين، وإن التقدم على مسار الإصلاحات السياسية والأمنية والاقتصادية أمر ضروري لضمان التحرك باتجاه الاستقرار والسلام”.

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