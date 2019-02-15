«الأرصاد» توضح مناطق سقوط الأمطار على ليبيا خلال الـ48 ساعة القادمة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، سقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الشرقي، وتشمل يوم الغد بعض مناطق شمال غرب ليبيا.

وقال المركز الوطني للأرصاد، في النشرة الخاصة بالأمطار المتوقع سقوطها على بعض مناطق ليبيا خلال 48 ساعة القادمة، إن مناطق طرابلس وسهل جفارة والخمس ومصراتة وسرت، تتأثر بسقوط أمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة يوم الغد.

وأشار المركز الوطني للأرصاد، إلى أن مناطق الخليج وبنغازي ومناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي وبعض مناطق الدواخل، تتأثر بسقوط أمطار متوسطة إلى جيدة قد تصحبها سحب رعدية وسقوط حبات البرد.