حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة (15 فبراير 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، سقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الشرقي، وتشمل يوم الغد بعض مناطق شمال غرب ليبيا.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع فرصة سقوط أمطار متفرقة يوم الغد خفيفة إلى متوسطة خاصة على بعض المناطق الممتدة من طرابلس إلى سرت.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة إلى نشطة أحيانا، فيما تترواح درجات الحرارة القصوى بين (12– 17) مْ ولاتتجاوز (11) مْ على المرتفعات الجبلية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده:-

سقوط امطار متوسطة إلى جيده قد تصحبها سحب رعدية وسقوط حبات البرد، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (11– 16) مْ ولاتتجاوز (10) مْ على الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:

السماء صافية إلى قليلة السحب، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (13-17) مْ تصل يوم الغد إلى (20) مْ على غات.

الكفرة - السرسر - تازربو:

السماء قليلة السحب، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة أحيانا هذا اليوم، ما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال تتحول يوم الغد غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (15- 19)مْ.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومناطق ليبيا: