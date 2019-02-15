بالتنسيق مع الوفاق.. واشنطن: نستخدم الأدوات المتاحة للضغط على الجماعات الإرهابية بليبيا

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو. (فرانس برس)

أعربت واشنطن عن قلقها «إزاء التوترات المستمرة في جنوب ليبيا، التي تسببت في إطالة إغلاق بنى تحتية نفطية رئيسية، وحرمت جميع الليبيين من موارد اقتصادية حيوية».

ودعت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان صادر عنها أمس الخميس، كل الأطراف إلى ضرورة التوصل إلى ترتيبات أمنية تحوز على توافق الجميع وتضمن سلامة عمال المؤسسة الوطنية للنفط وتسمح باستئناف عملية إنتاج النفط من حقل الشرارة في أسرع وقت ممكن لأجل منفعة كل الليبيين.

وقالت الوزارة إن «المنشآت النفطية الليبية وعملية إنتاج النفط وعائداته هي ملك لكل المواطنين»، مؤكدة أن مؤسسة النفط يتحتم أن يُسمح لها باستئناف عملها دون أي عوائق، وأن كل هذه الموارد الليبية المهمة ينبغي أن تظل تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط ورقابة حكومة الوفاق الوطني وحدها، كما جاء في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وجددت الولايات المتحدة تأكيدها على التزامها الذي لا يتغير بالوقوف إلى جانب جميع الليبيين في «المعركة المشتركة ضد الإرهاب»، معربة عن ترحيبها بالجهود المستمرة لضمان أن فرع تنظيم «داعش» في ليبيا وتنظيم «القاعدة» لن يكون لهما ملاذ آمن في جنوب ليبيا.

وقالت الخارجية الأميركية: «نبقى ملتزمين باستخدام كل الأدوات المتاحة لاستمرار الضغط ضد الجماعات الإرهابية، بناء على طلب حكومة الوفاق الوطني وبالتنسيق معها».