في العدد 169: ماذا بعد تسلّم الجيش حقل الشرارة .. والليبيون يحتفلون بالذكرى الثامنة لثورة 17 فبراير

يسلط العدد 169 من جريدة «الوسط»، الذي صدر اليوم الخميس،الضوء على تسلّم قوات الجيش حقل الشرارة في نهاية الأسبوع الثالث من عمليته المعنونة بــ «تطهير الجنوب»، ليسجل محطة مهمة منذ بداية العمليّة، إذ جرى تسلّم الحقل دون مواجهات مسلحة بين قوات الجيش والكتيبة 30 المحسوبة على حكومة الوفاق الوطني، وعلى مكوّن الطوارق في الوقت نفسه، وهي الكتيبة التي تتمركز في الحقل منذ شهرين تقريبًا، أي منذ ظهور حراك «غضب فزان»، ما أدى إلى إعلان المؤسسة الوطنية للنفط فرض القوة القاهرة على الحقل، وترفض حاليًا رفعها بذريعة شرط تأمين سلامة العاملين في الحقل أولًا.

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كما تطرح جريدة «الوسط» السؤال على ناشطين وأكاديميين وإعلاميين بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 17 فبراير.. حيث تجرى الاحتفالات ما بين مؤيد ومعارض لتلك الثورة التي غيرت مجرى تاريخ البلاد، ووضعت الوطن أمام سؤال الدولة واللا دولة حتى اللحظة.

مع حلول الذكرى الثامنة لثورة فبراير لا يزال الجدل يحيط بكواليس المرحلة الأولى التي أعقبت الإطاحة بالعقيد معمر القذافي، وبالمناسبة فتحت جريدة «الوسط» ذاكرة الشخصيات التي تصدرت المشهد بأحداث ومواقف، سرد بعضًا منها رئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق، المستشار مصطفى عبدالجليل، ونائبه عبد الحفيظ غوقة، ورئيس المكتب التنفيذي محمود جبريل، ورئيس الوزراء الموقت الأسبق على زيدان، والناشط السياسي عادل الحاسي، والمفكر الليبي عبد المطلب الهوني وأستاذ العلوم السياسية بالجامعات الأميركية الدكتور علي عبد اللطيف أحميدة.

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اهتمت صفحات الاقتصاد، بحملات جمعيات حماية المستهلك مقاطعة السلع التي انتشرت بكثافة مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي في ظل ارتفاع الأسعار، فعلى سبيل المثال صعّد الليبيون حملات المقاطعة التي شملت شركات الطيران والمقاهي والمطاعم وبعض السلع الغذائية، كما أطلق مواطنون هشتاغ «خليهم_يطيروا_بروحهم» رفضاً للزيادة في أسعار تذاكر الطيران، والمطالبة بتخفيضها للعودة للأسعار القديمة.

في الثقافة تسلط جريدة «الوسط» الضوء على معرض الفنانة التشكيلية الليبية تقوى أبوبرنوسة في العاصمة الألمانية برلين بعنوان «Muttergunze: out of place»، ويستمر المعرض حتى 22 فبراير الجاري.

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في ذكراها الثامنة..ترصد صفحة الفن أفلام ومسلسلات وأغاني وثقت لثورة 17 فبراير، حيث هناك عدد من الأعمال الفنية التي تؤرخ لهذا الحدث الفارق في تاريخ الليبيين.

في صفحات الرياضة جنوب أفريقيا تؤجل مباريات الدوري بسبب مواجهة ليبيا ، كما رصدت جريدة «الوسط» الآراء المختلفة من خبراء الرياضية الليبية في حلقة نقاش المنتخب الليبي بين الواقع والطموح والتي أقامتها اللجنة التنسيقية للإعلاميين الرياضيين بطرابلس، عن رؤى غاية في الأهمية.