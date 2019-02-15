الخارجية الأميركية: ملتزمين باستخدام جميع الأدوات المتاحة لاستمرار الضغط على الجماعات الإرهابية بناء على طلب حكومة الوفاق الوطني
القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 15 فبراير 2019, 02:26 صباحا
وزارة الخارجية الأميركية تقول في بيان أصدرته ليل الخميس بشأن الوضع في الجنوب الليبي «ملتزمين باستخدام جميع الأدوات المتاحة لاستمرار الضغط على الجماعات الإرهابية ، بناء على طلب حكومة الوفاق الوطني وبالتنسيق معها».
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