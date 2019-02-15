الخارجية الأميركية: ملتزمين باستخدام جميع الأدوات المتاحة لاستمرار الضغط على الجماعات الإرهابية بناء على طلب حكومة الوفاق الوطني

وزارة الخارجية الأميركية تقول في بيان أصدرته ليل الخميس بشأن الوضع في الجنوب الليبي «ملتزمين باستخدام جميع الأدوات المتاحة لاستمرار الضغط على الجماعات الإرهابية ، بناء على طلب حكومة الوفاق الوطني وبالتنسيق معها».