الخارجية الأميركية: نؤكد مجدداً أنه يجب السماح للجنة الوطنية للنفط باستئناف عملها والرقابة الوحيدة لحكومة الوفاق الوطني
القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 15 فبراير 2019, 02:22 صباحا
وزارة الخارجية الأميركية تقول في بيان أصدرته ليل الخميس «نؤكد مجدداً أنه يجب السماح للجنة الوطنية للنفط باستئناف عملها دون عوائق ، وأن تظل هذه الموارد الليبية الحيوية تحت سيطرة شركة نفط الشمال والرقابة الوحيدة لحكومة الوفاق الوطني».
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