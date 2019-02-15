الخارجية الأميركية: نؤكد مجدداً أنه يجب السماح للجنة الوطنية للنفط باستئناف عملها والرقابة الوحيدة لحكومة الوفاق الوطني

وزارة الخارجية الأميركية تقول في بيان أصدرته ليل الخميس «نؤكد مجدداً أنه يجب السماح للجنة الوطنية للنفط باستئناف عملها دون عوائق ، وأن تظل هذه الموارد الليبية الحيوية تحت سيطرة شركة نفط الشمال والرقابة الوحيدة لحكومة الوفاق الوطني».