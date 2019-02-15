الخارجية الأميركية: ندعو جميع الأطراف إلى وضع ترتيب أمني يضمن سلامة عمال حقل الشرارة

وزارة الخارجية الأميركية تقول في بيان أصدرته ليل الخميس «ندعو جميع الأطراف إلى وضع ترتيب أمني مقبول بشكل متبادل يضمن سلامة عمال شركة النفط الوطنية ويسمح باستئناف إنتاج النفط في حقل الشرارة في أسرع وقت ممكن لصالح جميع الليبيين».