الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة تشعر بالقلق من التوترات المستمرة في جنوب ليبيا

وزارة الخارجية الأميركية تقول في بيان أصدرته ليل الخميس إنها «تشعر الولايات المتحدة بالقلق من التوترات المستمرة في جنوب ليبيا والتي أمدت بإغلاق البنية التحتية الحيوية للنفط وحرمت جميع الليبيين من الموارد الاقتصادية الحيوية».