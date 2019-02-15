العثور على جثة محمد دنقو القيادي بـ«مجلس شورى المجاهدين» في درنة

محمد دنقو القيادي بـ«مجلس شورى المجاهدين».(الإنترنت)

أكد مصدر محلي العثور على جثة القيادي بـ«مجلس شورى المجاهدين» محمد أمراجع رجب الحاج الشهير بـ«دنقو» في المدينة القديمة بدرنة.

وقال المصدر لـ«بوابة الوسط» الخميس إن «محمد دنقو المكنى بأبي المنذر عُـثر على جثته بأحد بيوت المدينة القديمة درنة خلال عمليات التمشيط».

ولفت المصدر إلى أن دنقو «يعتبر من أبرز قيادات مجلس شورى المجاهدين ويبلغ من العمر 44 عامًا».

وأعلن الهلال الأحمر الليبي، فرع درنة، قيام فريقه بانتشال 35 جثة من المدينة القديمة، أول أمس الثلاثاء، دون أن يذكر أية تفاصيل حول هوية أصحاب الجثث.

وأضاف المكتب الإعلامي للهلال الأحمر أن «عملية الانتشال جاءت بعد ورود بلاغ من قبل الجهات الموجودة في تلك المنطقة».

العثور على جثة أمير تنظيم «أنصار الشريعة» في درنة

وأوضح أنه جرى «تسليم الجثث إلى جهات الاختصاص لاستكمال باقي الإجراءات، ليتم بعدها دفنها عن طريق شباب الكشاف والمرشدات درنة».