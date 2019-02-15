قوة حماية طرابلس تستنكر العملية العسكرية في الجنوب

أستنكرت «قوة حماية طرابلس» العملية العسكرية التي أطلقها القائد العام المشير خليفة حفتر لـ«تطهير الجنوب الليبي».

واتهمت «قوة حماية طرابلس» في بيان أصدرته ليل الخميس المشير خليفة حفتر بـالسعي «لتدمير الجنوب ومقدراته وثرواته ونسيجه الإجتماعي».

و«قوة حماية طرابلس» هي اتحاد بين مجموعات طرابلس المسلحة الرئيسية (قوة الردع الخاصة وكتيبة ثوار طرابلس، وكتيبة النواصي، والأمن المركزي أبوسليم) أعلن عنه شهر ديسمبر 2018.

وعبرت «قوة حماية طرابلس» في بيانها عن «إستعدادها التام للوقوف والتصدي لمن يحاول المس بزعزعة وإستقرار وطننا الغالي».

وأكدت على أن دعمهم «لإجراء إنتخابات حره نزيهة تعبر عن إرادة الشعب، لتحقيق مطالبه بالعيش الكريم وبناء دولة القانون والمؤسسات».

وقدمت التهنئة إلى «أبناء وطننا العزيز بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة السابع عشر من فبراير المجيدة».