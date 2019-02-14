الحبري على رأس وفد من الحكومة الموقتة يصل سبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الخميس 14 فبراير 2019, 10:58 مساء

وصل محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء علي الحبري إلى مدينة سبها على رأس وفد من الحكومة الموقتة.

وقال الحبري لـ«بوابة الوسط» الخميس «نتشرف بزيارة  مدينة سبها بعد هذه الانتصارات للجيش التي حققها في الجنوب الليبي إلى جانب مباركة تلك الانتصارات لأنها رسالة بأن ليبيا وحدة موحدة».

وتكون الوفد من وزير التعليم بالحكومة الموقتة فوزي الزوي وعميد بلدية بنغازي المكلف صقر بوجواري وعدد من مديري الإدارات بالحكومة الموقتة والنشطاء ومؤسسات المجتمع المدني بالمنطقة الشرقية.

يذكر أن وفدًا من القيادة العامة للجيش برئاسة اللواء صقر الجروشي زار قاعدة تمنهنت الجوية الأربعاء والتقى مسؤولين محليين من مدينة سبها على رأسهم حامد الخيالي عميد بلدية سبها.

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