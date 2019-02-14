نوفا: الأفريكوم تنفي قيامها بغارات جوية على أوباري جنوب ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 فبراير 2019, 10:34 مساء

نفت القيادة الأميركية في إفريقيا «أفريكوم»  قيام طائراتهم أمس الأربعاء بغارات جوية جنوب ليبيا، مشيرة إلى أنها لم تقم بـ«أي غارت جوية في ليبيا منذ بداية العام الجاري 2019».

ونقلت وكالة «نوفا» للأنباء الخميس عن «المكتب الإعلامي للقيادة الأميركية في إفريقيا نفيه لقيامهم بأي غارة جوية ضد عناصر من تنظيم القاعدة أمس خارج أوباري».

يذكر أن محمد السلاك، الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، قال أمس الأربعاء « لقد تم قصف موقع يتمركز به عدد من أفراد أنصار تنظيم القاعدة الإرهابي بضواحي مدينة أوباري».

الناطق باسم السراج: قصف موقع به أنصار تنظيم «القاعدة الإرهابي» بضواحي أوباري

وأشار السلاك إلى أن هذا القصف يأتي في «إطار التعاون المستمر والعلاقة الاستراتيجية بين ليبيا والولايات المتحدة الأميركية في ملف مكافحة الاٍرهاب».

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