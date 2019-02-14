اجتماع في طبرق يبحث مشاريع المواصلات المتوقفة

«تسييري طبرق» يبحث مع مسؤولي «المواصلات والنقل» المشارع المتوقفة بالبلدية

ناقش عضو المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج هاشم أمصادف مع مسؤول المواصلات والنقل بطبرق تذليل الصعاب والعقبات التي تواجه عمل القطاع بالمدينة.

واستمع أمصادف إلى شرح مفصل عن المؤسسات من حيث الهيكل الإداري والتبعية الإدارية والمالية والمشاريع التي جرى تنفيذها والمشاريع قيد التنفيذ والمتوقفة؛ بسبب بعض العراقيل، منها الإجراءات المالية والإدارية العالقة.

وقال أمصادف لـ«بوابة الوسط»: «نسعى لتقريب وجهات النظر بين قطاعات ومؤسسات المواصلات والنقل من أجل أن نكون جسمًا واحدًا لاستكمال المشاريع الجديدة والمتوقفة»، لافتًا إلى أنّ «الاجتماع الذي عقد كان تعريفيًا باحتياجات كل قطاع ومؤسسة لدراستها من قبل المجلس التسييري وإحالتها لمجلس الوزراء للبت فيها».

وأضاف أن قطاع المواصلات والنقل بطبرق من أهم القطاعات ويحتاج اهتمامًا من الهيئة العامة للمواصلات والنقل والحكومة بشكل عام، والاهتمام بالبنية التحتية للمدينة من طرق وجسور وإكمال المشاريع في ميناء ومطار طبرق الدولي، ودعم شركة الخطوط والإسراع في تنفيذها.

حضر الاجتماع، الذي عقد بمقر مكتب المواصلات والنقل بطبرق، مدير المكتب عبدالجليل مخلوف، ومدير مطار طبرق الدولي سعد جاب الله، ومدير شركة القطر والإنقاذ البحري عبدالسلام الناجي، ومدير عام ميناء طبرق المكلف فرج جلغاف، ومدير الشركة الليبية للمؤانئ ناصر زقوقو.