ارتفاع الدولار وتراجع اليورو والإسترليني في السوق الرسمية

تباين سلة العملات الأجنبية الرئيسية أمام العملة المحلية في السوق الرسمية

تباينت أسعار العملات الأجنبية الرئيسية (الدولار والإسترليني واليورو) مقابل الدينار، اليوم الخميس، في السوق الرسمية، مقارنة بأسعار أمس الأربعاء، حسب الأسعار المعلنة من مصرف ليبيا المركزي.

وسجلت العملة الأميركية ارتفاعًا بنسبة 0.2% أمام العملة المحلية، حيث بلغ سعر الدولار 1.3935 دينارًا اليوم، مقارنة بـ1.3900 دينار أمس الأربعاء.

فيما تراجعت العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) بنسبة 0.2% أمام العملة المحلية، حيث سجل اليورو 1.5714 دينارًا اليوم، مقابل 1.5759 دينار خلال الفترة نفسها، كما هبط الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1% أمام العملة المحلية، مسجلاً 1.7930 دينار اليوم، مقابل 1.7955 دينار.

تراجع الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني أمام الدينار بالسوق الرسمية

وتراجع الين الياباني عند 1.2500 دينار مقابل 1.2600 دينار أمس الأربعاء، لكنّ اليوان الصيني سجل تراجعًا طفيفًا إلى 0.2060 دينار، مقارنة بـ0.2058 دينار أمس.

وأمام بعض العملات الخليجية المرتبطة بالعملة الأميركية، تراجع سعر صرف الدينار أمام الريال السعودي الذي ارتفع إلى 0.3716 دينار مقابل 0.3706 دينار أمس الأربعاء، كما هبط أمام الدرهم الإماراتي الذي صعد إلى 0.3794 دينار مقارنة بـ0.3784 دينار.

تأتي هذه الأسعار قبل إضافة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 183% على بعض المسحوبات التي حددها المجلس الرئاسي العام الماضي وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي.