مديرية أمن طرابلس: إغــلاق ميدان الشهداء أمام حركة المرور
القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 فبراير 2019, 09:19 مساء
أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الجمعة، إغلاق ميدان الشهداء أمام حركة مرور المركبات من وإلى الميدان، وذلك استعدادًا لاحتفالات العيد الثامن لثورة السابع عشر من فبراير، وذلك بالتعاون مع بلدية طرابلس المركز.
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