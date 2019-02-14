مجهولون يحرقون سيارتين تابعتين لقسم البحث الجنائي في البريقة

مجهولون يحرقون سيارتين تابعتين لقسم البحث الجنائي البريقة التابع لمديرية أمن الهلال النفطي

أقدم مجهولون ليلة البارحة على حرق سيارتين تابعتين لقسم البحث الجنائي البريقة التابع لمديرية أمن الهلال النفطي (80 كلم غرب مدينة أجدابيا).

وقال مصدر محلي لـ«بوابة الوسط»، اليوم الخميس، إن إحدى السيارتين نوع هونداي فيرنا اللون أبيض بقيادة رئيس عرفاء سالم خميس مانينا كانت أمام منزله في منطقة البريقة؛ مما أدى إلى استغلال المجهولين ساعات الليل المتأخرة وأشعلوا فيها النيران، دون أن يتم التعرف على هويتهم.

وأضاف أن عضو قسم البحث الجنائي البريقة سالم مانينا من الأعضاء البارزين المشهود لهم بالكفاءة العالية في ضبط العديد من الجرائم والقبض على مرتكبيها، الأمر الذي ولد له أعداءً من الأشخاص الذين جرى ضبطهم في عدة قضايا.

وأشار المصدر أن «مانينا» تعرض في السابق إلى إطلاق وابل من الرصاص من قبل مجهولين على سيارته ونجا من الحادثة، دون أن يتم التعرف على هوية من قام بالرماية عليه.