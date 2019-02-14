«الرئاسي» يعلن قرب الانتهاء من الترتيبات المالية للعام 2019

شعار حكومة الوفاق الوطني

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الخميس، قرب الانتهاء من الترتيبات المالية للعام 2019، وذلك بعد خلافات بين حكومة الوفاق والبنك المركزي عطّل الاتفاق على الميزانية الجديدة.

وقال المتحدث باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلام في مؤتمر صحفي أسبوعي، إنّ «رئيس المجلس الرئاسي يواصل التعاون مع المصرف المركزي، والجهات المختصة لاستكمال الإصلاحات التي تنعكس إيجابًا على المواطن»، مفيدًا بقرب الانتهاء من الترتيبات المالية للعام 2019.

تقرير لـ«رويترز» يكشف سبب فشل الاتفاق على ميزانية 2019

وعُقدت في 10 يناير الماضي في العاصمة التونسية، الجلسة التاسعة للحوار الاقتصادي، بحضور محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، وعدد من ممثلي المؤسسات الاقتصادية بليبيا.

وأشار بيان صادر عن المصرف المركزي آنذاك إلى أنّ الجلسة التاسعة للحوار الاقتصادي استعرضت نتائج الإصلاحات الاقتصادية، ومناقشة الترتيبات المالية لعام 2018 والعام الحالي 2019.

لكنّ نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق قال وقتها إن المجتمعين اتفقوا على أن تتراوح قيمة الميزانية العامة للدولة للعام الجاري، ما بين 47 و51 مليار دينار.

غير أنّ دبلوماسيين ومصادر مطلعة على المحادثات قالوا لـ«رويترز» إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق، في الوقت الذي لم تتمكن فيه حكومة الوفاق والبنك المركزي من الاتفاق على عدد من المسائل، ومن بينها كيفية استخدام إيرادات رسوم جديدة على التعاملات بالعملة الصعبة.