عواطف الطشاني: هذه تفاصيل برنامج احتفالات الذكرى الثامنة لثورة السابع عشر من فبراير

أكدت رئيسة اللجنة الإعلامية للاحتفال بالذكرى الثامنة لثورة السابع عشر من فبراير عواطف الطشاني أن ميدان الشهداء من يوم 15 فبراير مفتوح لكل المواطنين وفق الترتيبات الأمنية المعتمدة والتى ستدخل حيز التنفيذ من يوم 14 فبراير.

وقالت الطشاني لـ«بوابة الوسط» الخميس «سيشهد يوم الجمعة، 16 فبراير انطلاق مهرجان كرنفال سلام ليبيا الاستعراضي في دورته الثانية على تمام الساعة الخامسة مساء والذي سينطلق من حنايا قصر الخلد العامر (قصر الملك ) مرورًا بشارع الاستقلال وميدان الجزائر حتى الوصول إلى ميدان الشهداء لإيقاد شعلة الاحتفالية الثامنة لثورة فبراير».

وأضافت: «سيتخلل الكرنفال الاستعراضي عديد اللوحات الاستعراضية يصل عددها إلى 15 لوحة والتي تمثل الجانب الثقافي والتراثي والتاريخي والحضاري لليبيا».

وتابعت قائلة: «على تمام الساعة الثامنة مساء سيكون الجمهور على موعد مع الحفل الفني الساهر المقام على ركح مسرح الهواء الطلق بميدان الشهداء والذي ستحييه الفرقة الوطنية للفنون الشعبية تليها وصلات غنائية لفرقة الفنان حسن عريبي للمألوف والموشحات».

ولفتت عواطف الطشاني إلى أن برنامج «اليوم الرسمي للاحتفال (يوم17 فبراير )سينطلق من ساعات الصباح الأولى فسيكون الميدان مفتوحًا من الساعة الثامنة صباحًا في انتظار المواطنين المحتفلين وستخصص الساعات الأولى من هذا اليوم للفقرات التنشيطية والمسابقات والجوائز إضافة إلى برامج خاصة بالأطفال والتى ستقام على ركح المسرح المفتوح بميدان الشهداء».

وأشارت الطشاني إلى أن الحفل الفني الضخم والذي يحييه نخبة من نجوم الفن الليبي سينطلق على تمام الساعة السابعة بمشاركة الفنان سامي محمود والفنان محمد الوشيش والفنان على المسلاتي والشاب ماني إلى جانب المطربة التونسية نوال غشام.

«الرئاسي» يعلن الأحد عطلة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة فبراير

وعلى هامش الاحتفالات قالت عواطف الطشاني إن فندق المهاري الراديسون بلو «سيشهد حفلًا لتأبين المدير التنفيذي للجنة العليا للاحتفال بفبراير 2018 الشهيد عبدالرحمن المزوغي الذي استشهد في الهجوم الإرهابي على وزارة الخارجية بداية هذا العام بالإضافة إلى أن التأبين سيشمل الشهيد صلاح الدين السموعي مدير مديرية أمن طرابلس والشهيد عبد الحميد الهازل».