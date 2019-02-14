الحرس الرئاسي يُقيم دورة تنشيطية لمنتسبيه غير المكلفين بمهام

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 فبراير 2019, 07:44 مساء
عناصر من الحرس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق الوطني

طالبت إدارة الحرس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الخميس، جميع منتسبيه من خريجي الدفعة الأولى والثانية وغير المكلفين بأي مهام ضرورة الالتحاق بالدورة التنشيطية بمركز التدريب التابع للحرس الرئاسي.

وأعلنت إدارة الحرس الرئاسي على «فيسبوك»، أنّها «ستصدر عفوًا عامًا وشاملاً للملتحقين بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 17 فبراير المجيدة».

اللواء ضياء الدين محمد حسين العمروني آمرًا للحرس الرئاسي

وكان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمر بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، بتعيين اللواء ضياء الدين محمد حسين العمروني، آمرًا للحرس الرئاسي، بعدما عيّن العميد نجمي رمضان الناكوع آمرًا للحرس في أغسطس 2016، وتعيين العقيدين محمد لاكري وإبراهيم عبدالله بلال معاونين له.

وأعلن في مايو 2016، إنشاء الحرس الرئاسي، بهدف تأمين المنشآت والمقار الحكومية وأعضاء الحكومة والوفود الأجنبية، بالإضافة إلى حراسة الأهداف الحيوية في البلاد، كالمنافذ البرية والبحرية والجوية وخطوط نقل النفط وشبكات المياه.

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