«الرئاسى» يجدد دعوته لإبعاد الحقول النفطية عن الخلافات السياسية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 فبراير 2019, 07:18 مساء
الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك

جدد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الخميس، دعوته لإبعاد الحقول النفطية في الجنوب، ومصدر ثروة الليبيين عن أي تجاذبات أوخلافات سياسية، على أن «تبقى الحقول تحت إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المعترف بها دوليًا ومقرها الحالي طرابلس وتحت حماية حرس المنشآت النفطية».

وأشار الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك، خلال مؤتمر صحفي عقد بديوان رئاسة الوزراء، إلى تأكيد السراج على أن «لا خصومة مع أي طرف ليبي، وأن الهدف الذي يشترك فيه كل الليبيين على اختلاف مشاربهم، وهو مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والمرتزقة القادمين من خارج الحدود وعصابات الهجرة غير الشرعية».

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كما نقل السلاك تجديد دعوة رئيس المجلس الرئاسي، إلى العمل المنظم، وتوحيد الجهود بالخصوص تحت مظلة الشرعية، والتأكيد على الاستعداد للتعاون في هذا الصدد، مشددًا على النهج الذي اتبعته حكومة الوفاق منذ البداية، وهو حل الخلافات السياسية كافة بين الليبيين عبر طاولة الحوار لا ميادين القتال.

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