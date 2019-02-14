«الأحوال المدنية» تبدأ منظومة شطب الوفيات بمكاتب السجل المدني

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الخميس 14 فبراير 2019, 07:07 مساء
رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر يتابع عمل منظومة الأحوال المدنية

أعلن رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر، عن بدء المرحلة الأولى من تفعيل منظومة شطب الوفيات داخل مكاتب السجل المدني في المستشفيات.

وأضاف بالتمر أنّ منظومة شطب الوفيات جرى تفعيلها بعد تركيبها في معظم مكاتب السجل بمستشفيات طرابلس كمرحلة أولى، والتي ستليها المرحلة الثانية مباشرة، وهي تفعيل المنظومة على مكاتب السجل في مستشفيات بنغازي إلى أن توزع تدريجيًا على معظم مستشفيات ليبيا غربًا وشرقًا وجنوبًا، حسب الخطة المتبعة من رئاسة المصلحة.

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وتعمل المنظومة على إيقاف الرقم الوطني للمتوفى مباشرة بعد التبليغ عن حالة الوفاة في مكتب السجل بالمستشفى بخلاف ما كان معمولا به في السابق، مؤكدًا أن تفعيل منظومة شطب الوفيات في مكاتب السجل بالمستشفيات تقضي على عدة إشكالات، أبرزها التأخير في عدم استكمال بعض الأسر إجراءات المتوفى، إضافة على أنها تحقق للدولة الليبية الحماية الأمنية والاقتصادية.

وضمت المرحلة الأولى تفعيل منظومة شطب المتوفى بمكاتب السجل بمعظم مستشفيات طرابلس، من بينها مستشفى القعلة تاجوراء، ومستشفى شارع الزاوية، ومصحة النفط، ومستشفى الخضرا، ومستشفى الحوادث بوسليم، ومستشفى معيتيقة، والمركز الطبي طرابلس.

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