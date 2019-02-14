كاجمان استعرض أمام القمة الأفريقية جهود «الرئاسي» لـ«لم الشمل» الليبي

النائب عبدالسلام كاجمان شارك في القمة الثانية والثلاثين للاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا

استعرض نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبدالسلام كاجمان، أمام القمة الأفريقية الثانية والثلاثين للاتحاد الأفريقي، «الجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي من أجل لمّ الشمل الليبي من خلال المصالحة الشاملة لتحقيق الاستقرار، ومكافحة كل مظاهر الجريمة والإرهاب، ومكافحة الهجرة غير الشرعية».

ورأس كاجمان الوفد الليبي رفقة وزير الخارجية محمد سيالة، في القمة الثانية والثلاثين للاتحاد الأفريقي التي انعقدت في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، واختتمت أعمالها الاثنين الماضي.

غسان سلامة يقدّم إحاطة أمام القمة الأفريقية حول التطورات بليبيا

وطالب في كلمته أمام الحضور، وفق بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء اليوم الخميس، قادة ورؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي في ختام أعمال القمة رئيس المفوضية الأفريقية، الإسراع بالجهود الرامية إلى عقد مؤتمر دولي في أديس أبابا خلال عام 2019 حول المصالحة في ليبيا تحت رعاية الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بهدف عودة ا لاستقرار فيها.

هذا وكان كاجمان حضر اجتماع اللجنة الرئاسية رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي المعنية بليبيا برئاسة الرئيس الكنغولي دانيس ساسو ميتسو، وبحضور مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ، والمبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، ورؤساء الوفود العربية والأفريقية وأعضاء اللجنة، الذي جرى خلاله مناقشة الأوضاع في ليبيا والعمل على عودة الاستقرار فيها عن طريق المصالحة.

القمة الثانية والثلاثين للاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا