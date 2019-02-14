العثور على ثلاث جثث لمهاجرين غير شرعيين على شاطئ سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الخميس 14 فبراير 2019, 04:59 مساء
متطوعو الهلال الأحمر أثناء انتشال الجثث من شاطئ شرق سرت. (صفحة سرت نيوز على فيسبوك)

انتشل فريق من الهلال الأحمر فرع ليبيا بالتعاون مع مكتب حرس السواحل البحرية ثلاثًا من الجثث على شاطئ البحر بسرت تعود لمهاجرين غير شرعيين.

وأفاد مصدر طبي «بوابة الوسط» بأنّ الفريق المكلف بالهلال الأحمر بالتعاون مع مكتب حرس السواحل البحرية انتشلوا الجثث الثلاث بمنطقة الثلاثين غرب سرت لمهاجرين غير شرعيين، دون أن يذكر أية تفاصيل حول هوية أصحاب الجثث.

انتشال خمس جثث لمهاجرين غير شرعيين من شاطئ البحر شرق سرت

وأشار إلى أنه جرى وضع الجثث في ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بن سينا التعليمى بسرت، إلى حين اتخاذ الإجراءات حيالهم من قبل نيابة سرت والجهات المعنية.

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