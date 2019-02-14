عماري يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي التعاون في مجال الإدارة المحلية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 فبراير 2019, 04:47 مساء
الدكتور محمد عماري عضو المجلس الرئاسي يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا «ألن بوجيا»

استقبل عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، الدكتور محمد عماري زايد، اليوم الخميس، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا «ألن بوجيا»، لبحث العلاقات الثنائية بين ليبيا والاتحاد الأوروبي.

وناقش الطرفان، وفق بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء، أوجه التعاون المشترك بين ليبيا والاتحاد الأوروبي في مجال الإدارة المحلية، حيث أوضح عضو المجلس الرئاسي رؤية حكومة الوفاق الوطني لكيفية نقل الاختصاصات من الوزارات إلى البلديات.

معيتيق يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي التعاون في 3 مجالات

وأشار البيان إلى أن الطرفين ناقشا أيضًا تأسيس نظام إداري لامركزي بالدولة الليبية، وقدّم العماري نبذة مختصرة عن عمل اللجنة العليا لنقل الاختصاصات وما قامت به خلال عام 2018.

من جهته، أعرب السفير «ألن بوجيا» عن إعجابه بهذه الرؤية، وما قامت به اللجنة العليا من عمل، وأبدى استعداد الاتحاد الأوروبي لإنجاح الرؤية سواء بالتدريب أوالاستشارات.

وجرى الاتفاق خلال اللقاء على آلية لتنظيم التواصل بين المجلس الرئاسي، ووزارات الحكومة والاتحاد الأوروبي في كل ما يتعلق بمشروع نقل الاختصاصات.

وفي ختام اللقاء، ناقش الطرفان الحالة السياسية الليبية الحالية والمجهودات المبذولة محليًا ودوليًا لنقل ليبيا من المرحلة الانتقالية إلى المرحلة المستقرة عبر إجراء اتنخابات برلمانية ورئاسية شفافة، والتركيز على الوضع في الجنوب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مصرف الصحارى يستنكر التحفظ على مديره ويؤكد ثقته في القضاء
ليبيا
العثور على جثة محمد المنصوري القيادي بـ«مجلس شورى المجاهدين» في درنة
ليبيا
إيقاف رئيس مجلس إدارة «الصحارى» ومسؤولين بالمصرف عن العمل
ليبيا
القبض على قيادي بـ«مجلس شورى المجاهدين» في درنة
ليبيا
«هيومن رايتس»: نازحو تاورغاء لا يستطيعون العودة
ليبيا
عقيلة صالح يطالب صنع الله برفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة والتنسيق مع القيادة ...
ليبيا
أمينة الحاسية: الوثيقة الخضراء والإعلان الدستوري لا يلغيان دستور الاستقلال‎
ليبيا
الكوني: ما حدث في أوباري كان بجهود الخيرين من أبناء المدينة والمؤسسة العسكرية
ليبيا
شعبة الإعلام الحربي: القوات المسلحة تنجح في بسط سيطرتها التامة على حقل الشرارة
ليبيا
معهد «بروكينغز» يطرح نهجًا جديدًا يتضمن دورًا قياديًا لواشنطن لإنهاء أزمة ليبيا
ليبيا
جريدة مالطية: حسابات بنكية لشركات وهمية مرتبطة بشبكة تهريب الوقود الليبي
ليبيا
الجبير: لا نعرف مكان جثة خاشقجي ولا نزال نحقق في الحادثة
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مكتشف نملة «مو صلاح» يتوصل لثلاثة أنواع جديدة