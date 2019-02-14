«الرئاسي» يعلن الأحد عطلة رسمية لمناسبة ذكرى ثورة فبراير

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 فبراير 2019, 02:37 مساء
ليبيون يحتفلون بذكرى ثورة فبراير. (أرشيفية: الإنترنت)

منح المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني جميع العاملين في الدولة عطلة رسمية يوم الأحد المقبل، لمناسبة الذكرى الثامنه لثورة السابع عشر من فبراير.

وبحسب قرار المجلس الرئاسي، فإنه يستثنى المرافق الخدمية ذات الطابع الإنساني والأمني العاجل، مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم.

وكان المدير التنفيذي للجنة العليا للاحتفالات، أبوبكر قنونة، قال إن جهودًا كبيرة تبذلها اللجنة، من أجل احتفالات العيد الثامن لثورة 17 فبراير تحت شعار «البركة في الشباب».

وأضاف قنونة في اتصال هاتفي مع «بوابة الوسط» أن برنامج الاحتفال يبدأ يوم السبت الموافق 16 فبراير، بكرنفال يضم 15 فرقة موسيقية يبدأ من قصر الملك نزولًا بشارع محمد المقريف، وصولاً إلى ميدان الشهداء بمشاركة نادي السيارات الكلاسيكية، ونادي الدراجات الكلاسيكية وفرقة ميكي ماوس للأطفال، كما سيتم توزيع هدايا على الأطفال، وسيختتم اليوم بحفل تحييه فرقة حسن العريبي للمألوف بقيادة يوسف العريبي.

وتابع: أما يوم الأحد 17 فبراير فيبدأ الحفل عند الساعة السابعة مساء إلى الثانية عشرة ليلاً، حيث يحيي الحفل عدد من الفنانين الليبيين من جميع ربوع ليبيا وعدد من الفنانين العرب.

وذكر أن شركة الخدمات العامة ومكتب الطوارئ وجهاز الحدائق العامة ستقوم بتنظيف شوارع العاصمة، بداية من فندق الودان إلى نهاية جزيرة ميناء طرابلس البحري، بالإضافة إلى ميدان الشهداء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مصرف الصحارى يستنكر التحفظ على مديره ويؤكد ثقته في القضاء
ليبيا
العثور على جثة محمد المنصوري القيادي بـ«مجلس شورى المجاهدين» في درنة
ليبيا
إيقاف رئيس مجلس إدارة «الصحارى» ومسؤولين بالمصرف عن العمل
ليبيا
القبض على قيادي بـ«مجلس شورى المجاهدين» في درنة
ليبيا
«هيومن رايتس»: نازحو تاورغاء لا يستطيعون العودة
ليبيا
عقيلة صالح يطالب صنع الله برفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة والتنسيق مع القيادة ...
ليبيا
أمينة الحاسية: الوثيقة الخضراء والإعلان الدستوري لا يلغيان دستور الاستقلال‎
ليبيا
الكوني: ما حدث في أوباري كان بجهود الخيرين من أبناء المدينة والمؤسسة العسكرية
ليبيا
شعبة الإعلام الحربي: القوات المسلحة تنجح في بسط سيطرتها التامة على حقل الشرارة
ليبيا
معهد «بروكينغز» يطرح نهجًا جديدًا يتضمن دورًا قياديًا لواشنطن لإنهاء أزمة ليبيا
ليبيا
جريدة مالطية: حسابات بنكية لشركات وهمية مرتبطة بشبكة تهريب الوقود الليبي
ليبيا
الجبير: لا نعرف مكان جثة خاشقجي ولا نزال نحقق في الحادثة
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مكتشف نملة «مو صلاح» يتوصل لثلاثة أنواع جديدة