«الرئاسي» يعلن الأحد عطلة رسمية لمناسبة ذكرى ثورة فبراير

ليبيون يحتفلون بذكرى ثورة فبراير. (أرشيفية: الإنترنت)

منح المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني جميع العاملين في الدولة عطلة رسمية يوم الأحد المقبل، لمناسبة الذكرى الثامنه لثورة السابع عشر من فبراير.

وبحسب قرار المجلس الرئاسي، فإنه يستثنى المرافق الخدمية ذات الطابع الإنساني والأمني العاجل، مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم.

وكان المدير التنفيذي للجنة العليا للاحتفالات، أبوبكر قنونة، قال إن جهودًا كبيرة تبذلها اللجنة، من أجل احتفالات العيد الثامن لثورة 17 فبراير تحت شعار «البركة في الشباب».

وأضاف قنونة في اتصال هاتفي مع «بوابة الوسط» أن برنامج الاحتفال يبدأ يوم السبت الموافق 16 فبراير، بكرنفال يضم 15 فرقة موسيقية يبدأ من قصر الملك نزولًا بشارع محمد المقريف، وصولاً إلى ميدان الشهداء بمشاركة نادي السيارات الكلاسيكية، ونادي الدراجات الكلاسيكية وفرقة ميكي ماوس للأطفال، كما سيتم توزيع هدايا على الأطفال، وسيختتم اليوم بحفل تحييه فرقة حسن العريبي للمألوف بقيادة يوسف العريبي.

وتابع: أما يوم الأحد 17 فبراير فيبدأ الحفل عند الساعة السابعة مساء إلى الثانية عشرة ليلاً، حيث يحيي الحفل عدد من الفنانين الليبيين من جميع ربوع ليبيا وعدد من الفنانين العرب.

وذكر أن شركة الخدمات العامة ومكتب الطوارئ وجهاز الحدائق العامة ستقوم بتنظيف شوارع العاصمة، بداية من فندق الودان إلى نهاية جزيرة ميناء طرابلس البحري، بالإضافة إلى ميدان الشهداء.