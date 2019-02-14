ضبط 36 ألف لتر خمور محلية داخل مصنع بمنطقة الماجور

خزانات مستخدمة في صناعة الخمور المحلية. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الخميس، ضبط 36 ألف لتر من الخمور المحلية، داخل مصنع بمنطقة الماجور.

وقال النقيب مجدي العرفي.، في كلمة مصورة بثتها مديرية الأمن، إن القوات بعد استصدار إذن النيابة العامة، داهمت فجر يوم الثلاثاء، المصنع الكائن بمنطقة الماجور، بعد تلقيها عدة بلاغات عن عودة المصنع لممارسة نشاطه في صناعة الخمور.

وأوضح أن القوات تمكنت من ضبط 36 خزان من مادة البوظا المستخدمة في الخمور المحلية، سعة الواحد منها 1000 لتر، مشيرًا إلى ضبط 4 صناديق، يحوي الواحد منها 20 علبة خميرة، و2 مبرد يعمل بالكهرباء يستخدم بديلا عن أسطوانات الغاز، في ضربة أمنية قوية ضد أوكار صناعة الخمور.

وأكد أنه جرى تحديد أسماء الجناة واستصدار إذن النيابة العامة، تمهيدًا للقبض عليهم، مشيرًا إلى أن القوات لم تجد أية عناصر بشرية داخل المصنع عند مداهمتها محل الواقعة.