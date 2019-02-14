داخلية الموقتة تحذر قائدي المركبات بعد ارتفاع منسوب مياه الأمطار على الطريق العام

صورة أرشيفية لأمطار في ليبيا

حذرت وزارة الداخلية في الحكومة الموقتة سائقي المركبات أخذ الحيطة والحذر والتقيد بالسرعة القانونية حفاظًا على سلامتهم، نظرًا لارتفاع منسوب مياه الأمطار على الطريق العام.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان صادر عنها اليوم، إنه نظرًا لهطول كمية كبيرة من الغيث النافع وارتفاع منسوب مياه الأمطار على الطريق العام الممتد من مدينة بنغازي إلى مدينة أجدابيا غربًا، ومن بنغازي إلى مدن الجبل الأخضر شرقًا، فإنها تهيب بمستعملي الطريق العام أخذ الحيطة والحذر والتقيد بالسرعة القانونية حفاظًا على سلامتهم.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، في وقت سابق اليوم، سقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال، قائلاً إنها ستكون جيدة على مناطق الشمال الشرقى مع رياح نشطة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأشار إلى أن مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد وجالو ومرادة، متوقع سقوط أمطار متوسطة إلى جيدة تصحبها خلايا من السحب الرعدية وحبات البرد أحيانًا، تكون غزيرة على بعض المناطق مما تسبب فى جريان بعض الأودية المحلية، فيما تكون الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة، تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (09– 15)مْ.