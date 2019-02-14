ملثمون يسطون على سيارة تابعة لـ«الكهرباء».. والشركة تتمكن من إعادتها

مقر وزارة الكهرباء. (الإنترنت)

هاجم ملثمون سيارة خدمية تابعة للشركة العامة للكهرباء، يوم الأحد الماضي، أمام جمعية الدعوة الإسلامية في طرابلس، وقاموا بضرب سائقها وإنزاله منها بقوة السلاح.

وقالت الشركة العامة للكهرباء، في بيان صادر عنها اليوم، إنه بعد جهود مضنية، واتصالات مكثفة، بالتنسيق بين الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية ومديرية أمن الجفارة ومركز شرطة الحي الصناعي والعاملين على جهاز تتبع السيارات، جرى إرجاع السيارة.

وأكدت الشركة أنها تحرص على سلامة موظفيها، مطالبة الجميع وخاصة الجهات الأمنية بحماية موظفيها من الاعتداءات المتكررة أثناء خروجهم لتأدية عملهم.