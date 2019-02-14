مديرية أمن بنغازي: القبض على سودانيين كانا يهربان مركبة داخل أجولة

أعلنت مديرية أمن بنغازي، القبض على شخصين يحملان الجنسية السودانية كانا يقومان بتهريب مركبة خارج البلاد.

وقال مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن بنغازي، في بيان صادر عنه مساء الأربعاء، إنه وردت معلومات لدى مركز شرطة الصابري تفيد بوجود شخصين سودانيين يقومان بتفكيك مركبة داخل رابش الكويفية.

وأشار إلى أنه عقب تقنين الإجراءات اللازمة، انتقل أعضاء تحريات مركز شرطة الصابري إلى عين المكان، وعند دخول احد الجراجات، شاهدوا أجزاء لمركبة نوع «لاندروفر» اللون أصفر موجودة داخل أكياس، مجهزة لنقلها إلى خارج البلاد.

وأكد مكتب الإعلام الأمني، ضبط الشخصين القائمين على هذا العمل، مشيرًا إلى أنه بالاستدلال معهما اعترفا بما نسب إليهما وبأنهما قائمان على نقلها من مدينة بنغازي إلى مدينة جالو ومنها إلى دولة السودان.

وقال إنه تم أخذ الإجراءات اللازمة حيالهما والعرض على النيابة العامة.