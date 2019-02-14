حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس (14 فبراير 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، سقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال، قال إنها ستكون جيدة على مناطق الشمال الشرقى مع رياح نشطة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

رأس جدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

سقوط أمطار متفرقة صباح اليوم على المنطقة الممتدة من الخمس إلى سرت وتكون جيدة على سرت تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية نشطة السرعة خاصة على المناطق الساحلية، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (12– 16) ولا تتجاوز (10) مْ على المرتفعات الجبلية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مرادة:

سقوط أمطار متوسطة إلى جيدة تصحبها خلايا من السحب الرعدية وحبات البرد أحيانًا، تكون غزيرة على بعض المناطق مما تسبب فى جريان بعض الأودية المحلية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (09– 15)مْ.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحماد:

السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على مناطق الجفرة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة تنشط اليوم على الحمادة ومناطق الجفرة مما قد نسبب في إثارة الأتربة والرمال. وتتراوح درجات الحرارة القصو بين (13-16) مْ.

الكفرة - السرسر- تازربو :

السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مما قد نسبب في إثارة الأتربة والرمال. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين (14- 17)مْ.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومناطق ليبيا: