حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس (14 فبراير 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، سقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال، قال إنها ستكون جيدة على مناطق الشمال الشرقى مع رياح نشطة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.
رأس جدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
سقوط أمطار متفرقة صباح اليوم على المنطقة الممتدة من الخمس إلى سرت وتكون جيدة على سرت تصحبها خلايا من السحب الرعدية.
وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية نشطة السرعة خاصة على المناطق الساحلية، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (12– 16) ولا تتجاوز (10) مْ على المرتفعات الجبلية.
الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مرادة:
سقوط أمطار متوسطة إلى جيدة تصحبها خلايا من السحب الرعدية وحبات البرد أحيانًا، تكون غزيرة على بعض المناطق مما تسبب فى جريان بعض الأودية المحلية.
وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (09– 15)مْ.
الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحماد:
السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على مناطق الجفرة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة تنشط اليوم على الحمادة ومناطق الجفرة مما قد نسبب في إثارة الأتربة والرمال. وتتراوح درجات الحرارة القصو بين (13-16) مْ.
الكفرة - السرسر- تازربو :
السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مما قد نسبب في إثارة الأتربة والرمال. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين (14- 17)مْ.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومناطق ليبيا:
|
المدينة
|
درجة الحرارة الصغرى
(م)اليوم
|
درجة الحرارة العظمي (م)اليوم
|
طقس اليوم
|
درجة الحرارة الصغرى (م) غدا
|
درجة الحرارة العظمي (م) غدا
|
طقس يوم الغد
|
زواره
|
07
|
15
|
مغطاة جزئياً بالسحب
|
09
|
17
|
مغطاة جزئياً بالسحب
|
طرابلس
|
09
|
14
|
سقوط امطار هدا اليوم
|
09
|
15
|
مغطاة جزئياً بالسحب
|
العزيزية
|
06
|
14
|
قليلة السحب
|
07
|
15
|
مغطاة جزئياً بالسحب
|
الزاوية
|
05
|
14
|
قليلة السحب
|
09
|
16
|
مغطاة جزئياً بالسحب
|
الخمس
|
07
|
15
|
احتمال سقوط امطار صباحاً
|
08
|
16
|
مغطاة جزئياً بالسحب
|
مصراتة
|
06
|
13
|
سقوط امطار صباحاً
|
07
|
14
|
مغطاة جزئياً بالسحب
|
سرت
|
09
|
14
|
سقوط امطار جيدة صباحاً
|
09
|
13
|
مغطاة جزئياً بالسحب
|
نالوت
|
03
|
12
|
سقوط امطار
|
04
|
13
|
قليلة السحب
|
يفرن
|
01
|
09
|
سقوط امطار
|
02
|
11
|
قليلة السحب
|
غريان
|
02
|
10
|
سقوط امطار
|
06
|
12
|
مغطاة جزئياً بالسحب
|
ترهونة
|
04
|
12
|
قليلة السحب
|
06
|
13
|
مغطاة جزئياً بالسحب
|
بني وليد
|
05
|
14
|
قليلة السحب
|
07
|
16
|
مغطاة جزئياً بالسحب
|
مزده
|
02
|
11
|
قليلة السحب
|
06
|
13
|
مغطاة جزئياً بالسحب
|
ابونجيم
|
09
|
16
|
قليلة السحب
|
07
|
16
|
قليلة السحب
|
القريات
|
04
|
12
|
قليلة السحب
|
07
|
16
|
قليلة السحب
|
هون
|
08
|
15
|
احتمال سقوط امطار متفرقة
|
07
|
15
|
قليلة السحب
|
غدامس
|
07
|
16
|
صافية إلى قليلة السحب
|
07
|
14
|
صافية إلى قليلة السحب
|
أوبارى
|
07
|
15
|
قليلة السحب
|
07
|
15
|
قليلة السحب
|
سبها
|
06
|
15
|
قليلة السحب
|
05
|
15
|
قليلة السحب
|
مرزق
|
06
|
14
|
قليلة السحب
|
06
|
13
|
قليلة السحب
|
القطرون
|
05
|
14
|
قليلة السحب
|
03
|
14
|
قليلة السحب
|
غات
|
06
|
16
|
صافية إلى قليلة السحب
|
06
|
17
|
صافية إلى قليلة السحب
|
رأس لأنوف
|
07
|
14
|
سقوط امطار / عواصف رعدية
|
07
|
15
|
سقوط امطار / عواصف رعدية
|
البريقة
|
08
|
14
|
سقوط امطار / عواصف رعدية
|
09
|
14
|
سقوط امطار / عواصف رعدية
|
اجدابيا
|
09
|
15
|
سقوط امطار / عواصف رعدية
|
10
|
15
|
سقوط امطار / عواصف رعدية
|
بنغازي
|
10
|
13
|
سقوط امطار /عواصف رعدية
|
08
|
13
|
سقوط امطار / عواصف رعدية
|
مرج
|
05
|
11
|
سقوط امطار / عواصف رعدية
|
05
|
11
|
سقوط امطار / عواصف رعدية
|
البيضاء
|
02
|
09
|
سقوط امطار /عواصف رعدية
|
03
|
10
|
سقوط امطار /عواصف رعدية
|
شحات
|
06
|
11
|
سقوط امطار /عواصف رعدية
|
06
|
12
|
سقوط امطار /عواصف رعدية
|
درنة
|
07
|
11
|
سقوط امطار / عواصف رعدية
|
06
|
10
|
سقوط امطار / عواصف رعدية
|
طبرق
|
06
|
12
|
سقوط امطار / عواصف رعدية
|
06
|
14
|
سقوط امطار / عواصف رعدية
|
جالو
|
08
|
13
|
سقوط امطار /عواصف رعدية
|
08
|
16
|
احتمال سقوط امطار
|
الجغبوب
|
07
|
14
|
سقوط امطار /عواصف رعدية
|
09
|
19
|
احتمال سقوط امطار
|
السرير
|
09
|
17
|
قليلة السحب ورياح نشطة
|
08
|
18
|
مغطاة جزئياً بالسحب
|
تازربو
|
08
|
16
|
قليلة السحب
|
06
|
17
|
مغطاة جزئياً بالسحب
|
الكفرة
|
07
|
16
|
قليلة السحب
|
07
|
16
|
مغطاة جزئياً بالسحب