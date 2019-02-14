إغلاق خمس محطات وقود في بني وليد بناء على أوامر النائب العام

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الخميس 14 فبراير 2019, 10:33 صباحا

أغلق جهاز الحرس البلدي خمس محطات وقود في مدينة بني وليد، بناء على أوامر رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور.

وقال رئيس الحرس البلدي فرع بني وليد، منصور بربة، في تصريحات إلى «بوابة الوسط» إن هذه المحطات أغُلقت بالشمع الأحمر بتعليمات من رئيس جهاز الحرس البلدي العميد إسماعيل الطاهر.

وكان رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور، أمر يوم الخميس الماضي بضبط وإحضار 103 أشخاص، من أصحاب محطات الوقود متورطين في تهريب الوقود للخارج، وتجميد حساباتهم وإغلاق تلك المحطات البالغ عددها 115 محطة بالشمع الأحمر ووقف تزويدها بالمحروقات ومشتقاتها.

كما شدد الصور على شركة البريقة لتسويق النفط وشركات توزيع الوقود بعدم التعامل مع تلك المحطات ووقف تزويدها بالمحروقات ومشتقاتها.

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