تمهيدًا لتعميمها.. «تعليم الوفاق»: بدء تطبيق توحيد المقررات الدراسية في كليات الطب البشري

أعلنت وزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطن أنها تدرس وضع تصور كامل للتعليم الطبي بالجامعات، وتجاوز الصعوبات التي تواجه سير الدراسة بكليات الطب البشري.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته وزارة التعليم الأربعاء، برئاسة الوزير الدكتور عثمان عبدالجليل، وبحضور رئيس وأعضاء اللجنة المكلفة بوضع تصور كامل للتعليم الطبي بالجامعات، ومدير إدارة شؤون الجامعات الدكتور جمال الفردغ، ومستشار الوزارة لشؤون التعليم العالي الدكتور عبدالمنعم أبولائحة، وعميدي كليات الطب البشري بجامعتي طرابلس وصبراتة الدكتور جبريل مسعود، والدكتور فاتن بن رجب، والدكتور خالد عبدالمولى عن كلية الطب بجامعة الزاوية.

وتضمنت المقترحات المقدمة من اللجنة والرامية إلى التغلب على مشاكل العجز القائم من أعضاء هيئة التدريس ونقص التجهيزات المعملية جملة من الحلول العملية، في مقدمتها مقترح ربط الكليات لتقديم خدمة التعليم عن بعد، بالإضافة إلى مقترح لتسجيل المادة العلمية في شكل محاضرات وتوزيعها على الكليات، فضلاً عن مقترح بشأن تكليف منسق لكل مقرر دراسي بحيث يتولى عملية التواصل مع أعضاء هيئة التدريس القائمين على تدريس المقرر بالكليات، بهدف التعرف على الصعوبات التي تواجه سير الدراسة بالمقرر، ووضع الحلول اللازمة بما يتناسب وطبيعة المشكلة في تدريس هذا المقرر بكل كلية على حدة.

وقدمت اللجنة خلال الاجتماع عرضًا ضوئيًا بينت من خلاله نتائج أعمالها المتمثلة في حصر أعداد أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب البشري ونسب الإنجاز من المقررات الدراسية والمشاكل التي تواجه تنفيذ الحلول المقترحة.

حضر الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة بطرابلس، عدد من طلبة كليات الطب البشري، بهدف الاستماع للمشاكل والصعوبات التي تواجههم وإطلاعهم على مجريات العمل بالوزارة في هذا الجانب.

وفي ختام الاجتماع اتفق الحاضرون على أن تشرع اللجنة مبدئيًا في تطبيق وتنفيذ مقترحها المتعلق بتكليف منسق لكل مقرر دراسي، بحيث يتولى مهمة التواصل مع أعضاء هيئة القائمين على تدريس المقرر بكافة الكليات المنتشرة في مختلف مناطق ومدن ليبيا.

وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة الوزارة لإصلاح المنظومة التعليمية، لضمان تحقيق التوافق في وصول المادة العلمية للطلبة بهذه الكليات والتغلب على مشكلة اختلاف أنظمة الدراسة بها، توطئة للبدء الفعلي في مشروع توحيد الامتحانات النهائية على مستوى التعليم الطبي.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تعد المرحلة الأولى من برنامج معالجة المشاكل التي تواجه سير الدراسة بمراحل التعليم العالي، والتي استهدفنا من خلالها كليات الطب البشري، مؤكدًا أن البرنامج سيشمل في مراحله القادمة مختلف الكليات الجامعية.