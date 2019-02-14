اتفاقية بين الصحة والشؤون الاجتماعية بالوفاق للجمع بين الرعاية الصحية والنفسية للنزلاء

وقعت وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني، اتفاقية تعاون تجمع بين الرعاية الصحية والرعاية النفسية لنزلاء مستشفى الرازي للأمراض النفسية ودار الوفاء لرعاية المسنين.

جاء توقيع الاتفاقية بين دار الوفاء لرعاية المسنين ومستشفى الرازي للأمراض النفسية، بحضور وزير الصحة أحمد بن عمر ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية محسن بوسنينة، وبعض مديري المستشفيات والإدارات من وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية.

وتقضي الاتفاقية بتوحيد الجهود للجمع بين الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية لنزلاء انقطعت بهم السبل عن أسرهم وفي أمس الحاجة لتوفير البيئة الأسرية لهم.

من جانبه، قال وزير الصحة أحمد بن عمر إن توقيع الاتفاقية خطوة في الاتجاه الصحيح لتوثيق العلاقة بين وزارتي الصحة والخدمة الاجتماعية للجمع بين الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية.

كما أثنى محسن بو سنينة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية على الجهود المبذولة من المجلس الرئاسي ومن الوزارتين لتوحيد الجهود بين المؤسسات، واصفًا هذا الاتفاق بلبنة الأساس الأولى للعمل والتوثيق بين الوزارتين متمثلاً بمستشفى الرازي كخدمة صحية ودار الوفاء كخدمة اجتماعية، داعيًا إلى المزيد من الجهود نحو إنشاء مراكز متخصصة بالدعم النفسي والصحي لنزلاء انقطعت بهم السبل.

وأجرى وزير الصحة ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية جولة تفقدية لأقسام مستشفى الرازي للأمراض النفسية للوقوف على الاحتياجات ودراسة الوضع أكثر.