العثور على جثة أمير تنظيم «أنصار الشريعة» في درنة

أكد مصدر محلي، الأربعاء، العثور على جثة أمير تنظيم «أنصار الشريعة»، عصام سعد الحرير المنصوري، المعروف بـ«الذيب» في المدينة القديمة بدرنة.

وقال المصدر لـ«بوابة الوسط»: «إن جثة عصام الحرير وُجدت بداخل أحد المنازل المدمرة في حي المدينة القديمة درنة».

ولفت المصدر إلى أن المنصوري «يعتبر من أبرز القيادات الإرهابية، وكان ينتمي إلى تنظيم القاعده في بلاد المغرب وسبق سجنه، ومن ثم شارك في تأسيس تنظيم أنصار الشريعة ».

وفي السياق ذاته أكد مسؤول مكتب الإعلام باللواء «73 مشاة» التابع للقيادة العامة للجيش، المنذر الخرطوش، «مقتل عدد من الإرهابيين كانوا متحصنين في آخر معقل لهم في المدينة القديمة وسط درنة»، بالإضافة إلى «القبض على عدد آخر تم تسليمهم إلى غرفة العمليات».

وأشار المنذر الخرطوش إلى أن «عمليات التمشيط في المدينة القديمة وسط درنة لا تزال مستمرة».