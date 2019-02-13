بالصور: وفد القيادة العامة يجتمع مع غرفة عمليات الكرامة بقاعدة تمنهنت

نشرت صفحة شعبة الإعلام الحربي التابعة لمكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية صورا لوفد القيادة الذي وصل اليوم الأربعاء، إلى قاعدة تمنهنت الجوية جنوب غرب البلاد، مشيرة إلى أن الزيارة جاءت «بتعليمات القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر».

وعلقت شعبة الإعلام الحربي عبر صفحتها على «فيسبوك» على صور الوفد قائلة إن وفد القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية «وصل إلى غرفة عمليات الكرامة الرئيسية بمقرها المؤقت في قاعدة تمنهنت الجوية».

وظهر في الصور كل من آمر سلاح الجو اللواء صقر الجروشي وآمر غرفة عمليات الكرامة اللواء عبدالسلام الحاسي، وآمر القوات الخاصة العميد ونيس بوخمادة وعدد من القيادات العسكرية.

وعقد الوفد فور وصوله اجتماعا مع المسؤولين في غرفة عمليات الكرامة بمقر قاعدة تمنهنت الجوية، كما أجرى لقاء مع عدد من حكماء وأعيان ومختاري المحلات في مدينة سبها الذين وصلوا إلى القاعدة لاستقبال الوفد.

وأوضح عميد بلدية سبها حامد الخيالي لـ«بوابة الوسط» أن الهدف من الزيارة «هو طمأنة أهالي الجنوب بشأن عمليات القوات المسلحة فى المنطقة والتأكيد على أنها من أجل الاستقرار وفرض الأمن ولا تستهدف أي مكون فى الجنوب الليبي».