استعدادات في طرابلس للاحتفال بالذكرى الثامنة لثورة 17 فبراير

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 فبراير 2019, 08:50 مساء
تركيب الأعلام والزينة استعدادا للاحتفالات بالذكرى الثامنة للثورة. (لجنة احتفالات فبراير 2019)

تواصل لجنة احتفالات فبراير 2019 أعمالها في مدينة طرابلس، من خلال تركيب الأعلام والزينة داخل شوارع العاصمة في ميدان الجزائر وشارع ميزران، في إطار الاستعدادات للاحفال بالذكرى الثامنة لثورة 17 فبراير 2011.

ونشرت اللجنة العليا لاحتفالات فبراير 2019 عبر صفحتها على «فيسبوك» صورًا للاستعدادات الجارية للاحتفالات التي ستنطلق مطلع الأسبوع المقبل، حيث بدأ تركيب أعلام الاستقلال والزينة داخل شوارع العاصمة طرابلس.

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وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، إنها كلفت «كافة مديريات الأمن بالمناطق باتخاذ كافة الإجراءات الأمنية لتأمين مشاركة المواطنين في احتفالات ثورة السابع عشر من فبراير في كل المدن الليبية» وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأضافت الوزارة أن «كافة الشوارع والميادين شهدت هذه الأيام استعدادات مكثفة من قبل اللجنة العليا للاحتفالات بالتعاون مع عدة جهات خدمية بالطلاء والتزيين بالأعلام والشعارات لإحياء هذه الذكرى المجيدة» لثورة السابع عشر من فبراير.

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وقال المدير التنفيذي للجنة العليا للاحتفالات أبوبكر قنونة، اليوم الأربعاء، إن جهودًا كبيرة تبذلها اللجنة، من أجل احتفالات العيد الثامن لثورة 17 فبراير تحت شعار «البركة في الشباب».

وأوضح قنونة في اتصال هاتفي مع «بوابة الوسط» أن برنامج الاحتفال يبدأ يوم السبت، الموافق 16 فبراير، بكرنفال يضم 15 فرقة موسيقية يبدأ من قصر الملك نزولًا بشارع محمد المقريف، وصولاً إلى ميدان الشهداء بمشاركة نادي السيارات الكلاسيكية، ونادي الدراجات الكلاسيكية وفرقة ميكي ماوس للأطفال، كما سيتم توزيع هدايا على الأطفال، وسيختتم اليوم بحفل تحييه فرقة حسن العريبي للمالوف بقيادة يوسف العريبي.

ونوه المدير التنفيذي للجنة العليا للاحتفالات أبوبكر قنونة، إلى أن يوم الأحد 17 فبراير سيبدأ الحفل عند الساعة السابعة مساءً إلى الثانية عشرة ليلاً، حيث يحيي الحفل عدد من الفنانين الليبيين من جميع ربوع ليبيا وعدد من الفنانين العرب.

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