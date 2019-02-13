«داخلية الوفاق» تكلف مديريات الأمن بتأمين الاحتفالات بالذكرى الثامنة لثورة فبراير

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 فبراير 2019, 08:00 مساء
شعار الذكرى الثامنة لثورة 17 فبراير. (وزارة الداخلية)

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، إنها كلفت «كافة مديريات الأمن بالمناطق باتخاذ كافة الإجراءات الأمنية لتأمين مشاركة المواطنين في احتفالات ثورة السابع عشر من فبراير في كل المدن الليبية» وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأربعاء.

وأضافت الوزارة أنها «تتابع الخطط والتدابير الأمنية لتأمين طرابلس الكبرى»، ونوهت إلى أنها «أصدرت تعليماتها لكافة الأجهزة المتمركزة بالمنافذ والبوابات بتكثيف الدوريات، وتسهيل حركة المركبات الآلية، وضبط المخالفين، وأخذ ما يلزم من التدابير والإجراءات، التي تكفل أمن البلاد وحماية الأرواح والأعراض والممتلكات الخاصة والعامة».

وأوضحت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني أنها تستهدف من هذه الإجراءات «ضمان تأمين المواطنين، وإرساء النظام العام الذي يستند على قوات أمن وشرطة نظامية تعمل وفق معايير مهنية» وذلك «استعداداً للاحتفالات الكبرى بالذكرى الثامنة لثورة السابع عشر من فبراير».

وأشارت الوزارة إلى أن «كافة الشوارع والميادين شهدت هذه الأيام استعدادات مكثفة من قبل اللجنة العليا للاحتفالات بالتعاون مع عدة جهات خدمية بالطلاء والتزيين بالأعلام والشعارات لإحياء هذه الذكرى المجيدة» لثورة السابع عشر من فبراير.

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